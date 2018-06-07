Наблюдательный совет "Сумгайыта" обсудил вопрос нового главного тренера

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Прошло заседание Наблюдательного совета футбольного клуба "Сумгайыт".

Как сообщил Report член совета и вице-президент клуба Вагиф Омаров, на заседании обсудили вопрос назначения нового главного тренера.

По словам В.Омарова, члены совета рассмотрели и одобрили кандидатуру на указанную должность Назима Сулейманова. Официальный контракт будет подписан в ближайшие дни.

Вице-президент разъяснил причину предпочтения кандидатуры Н.Сулейманова: "Нет необходимости представлять Назим муаллима. Он из Сумгайыта, был известным футболистом и принимал активное участие в наших мероприятиях. Он работал в качестве главного тренера в различных клубах и нашей сборной U19. С учетом вышесказанного, мы дали согласие на назначение Сулейманова главным тренером".

Официальный представитель клуба заявил, что изменений в бюджете и стратегии "Сумгайыта" не ожидается. По его словам, Производственное объединение "Азерхимия" по-прежнему остается главным спонсором: "Работы по реконструкции стадиона проводятся не за счет бюджета клуба, а за счет выделенных "Азерхимией" дополнительных средств. Мы останемся привержены нашей стратегии и в следующем сезоне. То есть, вновь будем выступать с местными футболистами. Решение касательно ухода из команды тех или иных футболистов и привлечения в состав новых игроков примет новый главный тренер".

Отметим, что на посту главного тренера "Сумгайыта" Назим Сулейманов заменит Самира Абасова. Сумгайытская команда завершила сезон 2017/2018 с 40 очками на 5 строчке.