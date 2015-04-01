​На заседании ECA участвовали два азербайджанских клуба

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В столице Швеции Стокгольме прошла Генассамблея Ассоциации европейских клубов (ECA).

Как сообщает Report, на заседании были представлены два азербайджанских клуба.

Хотя АЗАЛ, "Нефтчи", "Баку" и "Хазар-Лянкяран" входят в членство Генассамблеи Ассоциации европейских клубов (ECA), на мероприятии участвовали лишь официальные представители АЗАЛ и "Нефтчи" Фикрет Гусейнов и Эльнур Мамедов.

Здесь присутствовал также президент УЕФА Мишель Платини. На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с выплатами, предусмотренными для клубов, которые примут участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы, принято решение о повышении компенсаций футболистам клубов, которые будут представлены в ЕВРО-2020 и т.д.

Отметим, что азербайджанские клубы АЗАЛ, "Баку" и "Хазар-Лянкяран" являются членами ECA, а "Нефтчи" обладает статусом чрезвычайного члена.