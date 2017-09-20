На внеочередном Конгрессе УЕФА был принят ряд важных решений

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Баку. 20 сентября. Report.az/ "В мировом футболе регулирование "трансферного окна" требует принятия конструктивных решений". Как сообщает Report, об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино во время своего выступления на внеочередном 13-ом Конгрессе УЕФА в швейцарском городе Женева.

Он отметил, что ФИФА, УЕФА, клубы и лиги ответственны за правильную работу трансферной системы. Глава ФИФА также отметил, что увеличились выплаты агентам во время трансфера: "Мы за период летнего "окна" наблюдали значительный рост расходов - до 1 млрд евро. Это негативное явление. Это больше вопрос распределения. В то же время, мы увидели, что выплаты агентам растут, а компенсации выращенным игрокам снижаются".

Национальные ассоциации УЕФА ратифицировали кандидатуры двух представителей Ассоциации европейских клубов в Исполнительном комитете УЕФА. Мандаты сроком на четыре года достались Андреа Аньелли ("Ювентус"/Италия) и Ивану Газидису ("Арсенал"/Англия).

Конгресс также единогласно выбрал Алексея Сорокина (Россия) новым европейским членом в Совет ФИФА на срок до 2021 года.

Согласно другому решению, Ассоциация европейских футбольных Лиг УЕФА в Исполнительном комитете будет представлена одним кандидатом. В связи с этим введены поправки в Положение. Первый раз это правило будет соблюдено 26 февраля 2018 года на Конгрессе в столице Словакии Братиславе.

Отметим, что на заседании принято решение о проведении очередного Конгресса УЕФА 7 февраля 2019 года в столице Италии Риме.