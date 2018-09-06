На тренировке сборной Косово в преддверии визита в Баку произошел скандал

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ На последней тренировке сборной Косово в преддверии матча с командой Азербайджана в рамках Лиги наций УЕФА разгорелся скандал.

Как сообщает Report со ссылкой на портал kocha.net, стоило только футболистам начать разогрев, предваряющий тренировку, журналисты, члены семей футболистов и местные болельщики были выведены с трибун.

При том, что Футбольная федерация Косово заранее не уведомляла о закрытом формате тренировки. Подобное решение было встречено с негодованием. Пока никаких комментариев от сборной не поступило.

Напомним, что матч между сборными Азербайджана и Косово состоится 7 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе. Встреча начнется в 20:00.