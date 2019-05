На тренировке "Челси" произошёл конфликт - ВИДЕО

Во время последней тренировки английского футбольного клуба "Челси" перед финальным матчем Лиги Европы против "Арсенала" между футболистами "синих" произошёл конфликт.

Как передаёт Report, во время тренировки на Бакинском Олимпийском стадионе вспыхнул конфликт между Гонсало Игуаином и Давидом Луисом. Аргентинец и бразилец повздорили из-за рядового эпизода: Игуаин пытался что-то сказать партнёру по команде, на что Луис толкнул его рукой.

После этого главный тренер Маурицио Сарри поговорил с бразильцем. Покидая поле, итальянский специалист снял с головы кепку, бросил на газон и пнул ногой. Хотя Сарри и подобрал после этого кепку, заходя в туннель он вновь бросил её на землю и ещё раз пнул.

Отметим, что встреча состоится сегодня в 23:00 по местному времени.

Tempers fraying in the Chelsea camp?



Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd