​На суперкласико произошел скандал, судья выгнал 5 футболистов - ВИДЕО

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ На товарищеской встрече между считающейся одной из принципиальных соперников Аргентины командой "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" произошел скандал.

Как сообщает Report, спор возник после грубого поведения защитника "Бока" Хонатана Сильва в отношении футболиста команды-соперницы Габриэля Меркадо.

После инцидента Мепкадо был заменен, а Сильва выгнан с поля. Двое из его товарищей по команде также были наказаны. Хино Перуцци получил красную карточку за резкую игру на 65-й минуте, а Даниэль Диас за ругательства в адрес судьи на 79-й минуте.

На 81-й минуте завязался переросший в драку спор между Тевесом и Хонатаном Майдана. К драке подключились все игроки обеих команд. Сначала рефери отстранил Майдана, а затем выгнал еще одного игрока клуба "Ривер Плейт" Леонардо Пискуличи.

Однако, из-за замены к тому моменту Пискуличи, команды завершили игру со счетом 8:10.

Отметим, что суперкласико запомнилось не только 5-ю красными и 9-ю желтыми карточками. На игре было также допущено 40 нарушений.

Единственный гол был забит на 17-й минуте с пенальти футболистом "Ривер Плейт" Леонардо Пискуличи.

Штрафной удар с 11 метров назначили после игры рукой ныне выступающего в "Бока Хуниорс" Карлоса Тевеса.