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На старте 35-го тура Премьер-лиги Азербайджана будет проведено три матча

На старте 35-го тура Премьер-лиги Азербайджана будет проведено три матча В азербайджанской Премьер-лиге по футболу сегодня будет дан старт матчам 35-го тура.
Футбол
17 мая 2025 г. 09:18
На старте 35-го тура Премьер-лиги Азербайджана будет проведено три матча

В азербайджанской Премьер-лиге по футболу сегодня будет дан старт матчам 35-го тура.

Как сообщает Report, в первый день состоятся три встречи, начало игр запланировано на 17:00.

"Сумгайыт" примет "Туран Товуз". Хозяева расположились на девятом месте, у них 30 очков, товузский коллектив с 49 баллами занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

В бакинском дерби "Зиря" примет "Сабах". "Орлы", набрав 70 очков, находятся на втором месте, у "Сов" пятая строчка и 44 балла.

"Араз-Нахчыван" сыграет с "Шамахы" на выезде. Нахчыванцы занимают третью строчку в чемпионате страны, у них в активе 55 очков, хозяева расположились на седьмом месте, набрав 36 баллов.

Азербайджанская Премьер-лига

IV круг, 35-й тур

17:00. "Сумгайыт" – "Туран Товуз"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Муслюм Алиев, Алик Юнусов
VAR: Фарид Гаджиев
AVAR: Акиф Амирали
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Зумруд Агаева
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

17:00. "Зиря" – "Сабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Вюгар Гасанлы
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Кямран Алиев
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Анар Шихалиев
Стадион спорткомплекса "Зиря"

17:00. "Шамахы" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Камранбей Рагимов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
Шамахинский городской стадион.

Отметим, что итоги тура будут подведены 18 мая.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasında tura üç oyunla start verilir

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