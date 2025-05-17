На старте 35-го тура Премьер-лиги Азербайджана будет проведено три матча

В азербайджанской Премьер-лиге по футболу сегодня будет дан старт матчам 35-го тура.

В азербайджанской Премьер-лиге по футболу сегодня будет дан старт матчам 35-го тура.

Как сообщает Report , в первый день состоятся три встречи, начало игр запланировано на 17:00.

"Сумгайыт" примет "Туран Товуз". Хозяева расположились на девятом месте, у них 30 очков, товузский коллектив с 49 баллами занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

В бакинском дерби "Зиря" примет "Сабах". "Орлы", набрав 70 очков, находятся на втором месте, у "Сов" пятая строчка и 44 балла.

"Араз-Нахчыван" сыграет с "Шамахы" на выезде. Нахчыванцы занимают третью строчку в чемпионате страны, у них в активе 55 очков, хозяева расположились на седьмом месте, набрав 36 баллов.

Азербайджанская Премьер-лига

IV круг, 35-й тур

17:00. "Сумгайыт" – "Туран Товуз"

Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Муслюм Алиев, Алик Юнусов

VAR: Фарид Гаджиев

AVAR: Акиф Амирали

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

Представитель АФФА: Зумруд Агаева

Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

17:00. "Зиря" – "Сабах"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Вюгар Гасанлы

VAR: Алияр Агаев

AVAR: Кямран Алиев

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Анар Шихалиев

Стадион спорткомплекса "Зиря"

17:00. "Шамахы" – "Араз-Нахчыван"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Камранбей Рагимов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

Шамахинский городской стадион.

Отметим, что итоги тура будут подведены 18 мая.