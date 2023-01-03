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На стадионе "Сантоса" завершилось прощание с Пеле

На стадионе "Сантоса" завершилось прощание с Пеле Церемония прощания с трехкратным чемпионом мира по футболу бразильцем Пеле завершилась во вторник на стадионе "Вила Белмиру" в городе Сантос, штат Сан-Паулу.
Футбол
3 января 2023 г. 19:01
На стадионе Сантоса завершилось прощание с Пеле

Церемония прощания с трехкратным чемпионом мира по футболу бразильцем Пеле завершилась во вторник на стадионе "Вила Белмиру" в городе Сантос, штат Сан-Паулу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, траурный кортеж отъехал от стадиона, где проходила гражданская панихида.

По окончании церемонии гроб с телом Пеле под аплодисменты подняли на крышу пожарной машины и накрыли флагом Бразилии. Траурный кортеж в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов военной полиции проедет по улицам Сантоса, в том числе мимо дома, где до сих пор живет его столетняя мать. После этого Пеле будет похоронен в мавзолее на территории выбранного самим им для захоронения некрополя "Экуменика" неподалеку от стадиона.

По оценкам организаторов гражданской панихиды, за сутки попрощаться с Пеле пришли более 150 тыс. человек. В понедельник и вторник прилегающие к стадиону улицы были переполнены пришедшими почтить память великого кудесника мяча, длина очереди доходила до 2,3 км, люди стояли в ней более трех часов.

Гроб с его телом был установлен на помосте под навесом в центральном круге игрового поля, на котором он дебютировал в составе ФК "Сантос" в 1956 году.

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