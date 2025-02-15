На стадионе поселка Бина планируется произвести ряд изменений

На стадионе поселка Бина планируется произвести ряд изменений.

На стадионе поселка Бина планируется произвести ряд изменений.

Как сообщили Report в пресс-службе Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), скамьи для запасных игроков и мебель в раздевалках стадиона будут обновлены.

Капитальный ремонт не предусмотрен, ожидаются незначительные косметические работы, отметили в АФФА.

В ведомстве добавили, что на стадионе уже проводятся игры.

Напомним, что недавно обновленное АФФА искусственное покрытие стадиона поселка Бина получило подтверждение соответствия сертификату FIFA Quality Pro.