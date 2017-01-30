На стадионе "Манчестер Юнайтед" вспыхнул пожар

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ На стадионе "Олд Траффорд" ("Old Trafford"), где проходили домашние матчи британской футбольной команды "Манчестер Юнайтед", вспыхнул пожар.

Как сообщает Report, причины начавшегося сегодня утром пожара пока неизвестны.

Пламя охватило южную часть арены. На место происшествия привлечены пожарные, которые предотвратили распространение огня на более обширную территорию.

Отметим, что стадион "Олд Траффорд" был введен в эксплуатацию в 1909 году. В то время его строительство обошлось в 90 000 евро.