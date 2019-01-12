На сборах в Анталье "Сабах" одержал победу, матч "Карабах"-а отменён

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Из находящихся на тренировочных сборах в турецкой провинции Анталья азербайджанских футбольных клубов первым на поле вышел дебютант «Сабах».

Как передаёт Report, подопечные Эльшада Ахмедова сыграли против команды из Первой Лиги Турции «Эскишехирспор». Матч на футбольном поле отеля ICSantai в квартале Белек завершился победой клуба «Сабах». Единственный гол на 68-й минуте забил Эмиль Гасымов.

Матч же между «Карабах»-ом и румынским «Ботошани» был отменён по причине не стихающих в течение последних нескольких дней дождей в Анталье.

Отметим, что сегодня клубы азербайджанской Премьер Лиги приступили к проверочным матчам в турецком городе Анталья.