​На сайте finalbaku2019.com опубликовано свыше 100 новостей

На сайте www.finalbaku2019.com Операционной группы, сформированной в связи с проведением в Баку финальной встречи Лиги Европы УЕФА, до настоящего времени было опубликовано свыше 100 новостей.

По сообщению Report, сайт, запущенный в сентябре прошлого года, функционирует на азербайджанском и английском языках. На сайте публикуются сведения об истории Лиги Европы, выступлениях азербайджанских футбольных клубов, о городе Баку и Бакинском Олимпийском Стадионе, где и пройдет финальная встреча, а также о процедуре получения визы для посещения Азербайджана и национальной кухне.

Для приобретения билетов на финальную встречу на интернет-ресурсе finalbaku2019.com предусмотрена ссылка на официальный сайт УЕФА. Кроме того, имеется ссылка для перехода на сайт AZAL, перейдя на который можно приобрести билет в Баку и получить соответствующую информацию.

В разделе “Проекты” приведены сведения о мероприятиях, волонтерской программе, Mузее Лиги Европы, Финале звезд Баку-2019 и кибер-чемпионате по футболу.

Сайт будет полезен тем, кто пребывает в поиске отелей, магазинов, ресторанов. Новости, связанные с предстоящим финалом, регулярно публикуются на сайте www.finalbaku2019.com.

Отметим, что в финальной встрече, которая состоится в Баку 29 мая, схлестнутся “Арсенал” и “Челси”. Встреча начнется в 23:00.