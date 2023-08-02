Проданы все билеты на матч "Нефтчи" - "Железничар"

На сайте Iticket.az проданы все билеты на матч "Нефтчи" - "Железничар", который состоится 3 августа в 21:00 на стадионе "8-й километр" в Баку в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций.

На сайте Iticket.az проданы все билеты на матч "Нефтчи" - "Железничар", который состоится 3 августа в 21:00 на стадионе "8-й километр" в Баку в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Как сообщает Report, информацию об этом азербайджанский клуб разместил в Facebook.

Сообщается, что оставшиеся в секторе 1А билеты можно будет приобрести в день проведения матча.

Билеты стоимостью 3 маната будут продаваться в кассах стадиона с 10:00 утра.

Напомним, что "Нефтчи" завершил выездной матч с представителем Боснии и Герцеговины вничью (2:2).