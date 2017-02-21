На Республиканском стадионе приступили к подготовке к матчу между Азербайджаном и Германией и Исламиаде

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ На Республиканском стадионе имени Тофика Байрамова приступили к подготовке к предстоящему матчу отборочного цикла ЧМ-2018 между сборными Азербайджана и Германии по футболу и IV Играм исламской солидарности.

Об этом Report сообщил Амрах Челикель - гендиректор арендатора центральной арены - клуба "Карабах".

По его словам, чтобы стадион оставался готовым для проведения обоих крупных мероприятий, следящие за травяным покрытием специалисты не разрешили дублерам представителя Агдама играть на поле: "Стадион не нуждается в ремонте. Просто, подобное решение было принято для улучшения травяного покрытия. По этой причине дублеры проведут домашние матчи на других стадионах".

Отметим, что матч между Азербайджаном и Германией пройдет 26 марта, а IV Игры исламской солидарности - 12 – 22 мая.