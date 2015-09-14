​На Республиканском стадионе приступили к процессу приема-сдачи

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Директор Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова подал в отставку.

Как заявил Report сотрудник стадиона Рамиз Зейналов, А.Исмаилов уже приступил к процессу приема-сдачи.

По его словам, директор стадиона ушел с занимаемой должности по собственному желанию: "Акиф муаллим сказал нам, что обратился с заявлением в министерство молодежи и спорта и его отставка была принята. Директор заявил о готовности всегда оказать необходимую помощь. Он сказал, что после нескольких дней отдыха приступит к новой работе".

Пока должность директора спортивной арены остается вакантной.

Р.Зейналов сказал, что временно обязанности директора стадиона возложены на инженера арены Ильгара Бабаева.

26 августа на ответной игре между "Карабахом" и шотландской командой "Селтик" на этапе плей-офф Лиги Европы состояние газона на поле было неудовлетворительным.

По этой причине было решено прекратить сотрудничество с А.Исмаиловым и отвечающей за газон компанией FSM.

Р.Зейналов подтвердил информацию о прекращении контракта с FSM, однако добавил, что не располагает информацией о причине отставки директора. По его словам, в настоящее время газон стадиона приводится в порядок сотрудниками стадиона и арендатором арены - клубом "Карабах": "Сейчас состояние газона удовлетворительное. Мы скосим траву и стадион будет полностью готов к предстоящему 1 октября матчу II тура Лиги Европы между "Карабахом" и бельгийским клубом "Андерлехт".

Отметим, что Акиф Исмаилов проработал директором Республиканского стадиона около 16-ти лет. Его назначили директором стадиона после отставки нынешнего главы ИВ Огузского района Эйваза Бабаева, покинувшего пост директора стадиона после перебоев 3 сентября 1999 года в энергоснабжении на отборочном групповом этапе ЕВРО-2000 между сборными Азербайджана и Португалии.