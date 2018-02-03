На проверочном матче "Габалы" с македонским клубом произошла драка

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В турецкой области Анталья на проверочном матче между «Габалой» и «Шкендией» (Македония) произошла массовая драка.

Как передает Report, причиной индицента стала грубая игра футболиста Шкендии в отношении полузащитника «красно-черных» Филипа Озобича.

Затем грубое отношение со стороны футболистов македонского клуба было проявлено к Стивену Монрозу. Увидев это, игроки обеих команд направились со скамей запасных на поле. Во время драки между сторонами один из игроков «Шкендии» ударил нападающего «Габалы» Руслана Гурбанова. Спустя около двух минут спора стороны получилось успокоить.

Отметим, что по итогам первого тайма «Габала» уступает со счетом – 0:2.