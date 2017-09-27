 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На проведенных в еврокубках домашних матчах клуб "Карабах" забил 50-й гол

    Это произошло на встрече с итальянским Рома в рамках II тура группового раунда Лиги чемпионов

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ На проведенных в еврокубках домашних матчах клуб "Карабах" забил 50-й гол.

    Как сообщает Report, это произошло на встрече с итальянским "Рома" в рамках II тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Мяч забил футболист "Карабаха" Педро Энрике. На 28-й минуте матча бразильский полузащитник забил гол и счет стал 1:2.

    Этот гол также попал в историю как первый гол, забитый азербайджанской командой в групповом раунде ЛЧ.

    Отметим, что встреча с "Рома" является 43 домашним матчем "Карабаха" в еврокубках. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi