На продажу поступили билеты матча "Габала" - "Майнц"

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В рамках 2-го тура группового раунда Евролиги на продажу поступили билеты матча "Габала" с немецким клубом "Майнц", который состоится в Баку.

Как сообщает Report, билеты можно приобрести с сегодняшнего дня в кассах Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова и Bakcell Arena.

В зависимости от сектора, билеты стоят 2 и 5 манатов, а в VİP-секторе - 10 манатов.

Отметим, что матч "Габала" - "Майнц" состоится 29 сентября на стадионе Bakcell Arena и начнется в 19:00.