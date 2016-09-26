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    На продажу поступили билеты матча "Габала" - "Майнц"

    Билеты продаются в кассах Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова и Bakcell Arena

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В рамках 2-го тура группового раунда Евролиги на продажу поступили билеты матча "Габала" с немецким  клубом "Майнц", который состоится в Баку.

    Как сообщает Report, билеты можно приобрести с сегодняшнего дня в кассах Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова и Bakcell Arena.

    В зависимости от сектора, билеты стоят 2 и 5 манатов, а в VİP-секторе - 10 манатов. 

    Отметим, что матч "Габала" - "Майнц" состоится 29 сентября на стадионе Bakcell Arena и начнется в 19:00.

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