О нас
Report Georgia
Аудио новости

На пресс-конференции после матча "Карабах" - "Базель" произошел инцидент

На пресс-конференции после матча "Карабах" - "Базель" произошел инцидент На пресс-конференции по итогам матча "Карабах" - "Базель", прошедшего в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА, произошел интересный инцидент
Футбол
16 сентября 2021 г. 23:53
На пресс-конференции после матча Карабах - Базель произошел инцидент

На пресс-конференции по итогам матча "Карабах" - "Базель", прошедшего в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА, произошел интересный инцидент.

Как сообщает Report, главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов не захотел, чтобы на столе во время пресс-конференции находились бутылки пива одного из спонсоров турнира.

Во время пресс-конференции главного тренера "Базеля" Патрика Рахмена бутылки вернули обратно.

Напомним, что прошедший на Олимпийском стадионе в Баку матч завершился ничьей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото"Qarabağ" - "Bazel" oyunundan sonra mətbuat konfransında yeni "pivə olayı" yaşanıb

Самое читаемое

Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА Bayraktar TB2
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА "Bayraktar TB2"
11 сентября 2021 г. 15:19
Учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
ФотоУчения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
13 сентября 2021 г. 15:15
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
11 сентября 2021 г. 12:00
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
16 сентября 2021 г. 10:51
Умер ветеран азербайджанского футбола
ФотоУмер ветеран азербайджанского футбола
12 сентября 2021 г. 12:30
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
11 сентября 2021 г. 10:02
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
12 сентября 2021 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi