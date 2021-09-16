На пресс-конференции после матча "Карабах" - "Базель" произошел инцидент

На пресс-конференции по итогам матча "Карабах" - "Базель", прошедшего в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА, произошел интересный инцидент

На пресс-конференции по итогам матча "Карабах" - "Базель", прошедшего в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА, произошел интересный инцидент.

Как сообщает Report, главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов не захотел, чтобы на столе во время пресс-конференции находились бутылки пива одного из спонсоров турнира.

Во время пресс-конференции главного тренера "Базеля" Патрика Рахмена бутылки вернули обратно.

Напомним, что прошедший на Олимпийском стадионе в Баку матч завершился ничьей.