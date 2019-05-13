В сезоне 2018-2019 Азербайджанской Премьер-лиги произошло событие исторической значимости

Последний – XXVIII тур Азербайджанской Премьер-лиги прошел в условиях доминирования гостей на поле.

Как сообщает Report, хозяева поля уступили в трех из четырех матчей.

Таким образом, в 112 встречах 43 остались за хозяевами поля, в 44 одолели гости, а 25 матчей завершились ничьей.

Впервые с 1992 года за всю историю чемпионатов Азербайджана поражения хозяев поля превысили их победы. В 26 предшествующих сезонах преимущество было на стороне хозяев. В большинстве случаев это преимущество было довольно ощутимым.