 Наверх

В сезоне 2018-2019 Азербайджанской Премьер-лиги произошло событие исторической значимости

На Премьер-лиге Азербайджана произошло событие исторической значимости

Последний – XXVIII тур Азербайджанской Премьер-лиги прошел в условиях доминирования гостей на поле. 

Как сообщает Report, хозяева поля уступили в трех из четырех матчей. 

Таким образом, в 112 встречах 43 остались за хозяевами поля, в 44 одолели гости, а 25 матчей завершились ничьей. 

Впервые с 1992 года за всю историю чемпионатов Азербайджана поражения хозяев поля превысили их победы. В 26 предшествующих сезонах преимущество было на стороне хозяев. В большинстве случаев это преимущество было довольно ощутимым.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi