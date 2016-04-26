​На первую игру чемпионата Европы продано 25 000 билетов

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ На первую игру предстоящего в Баку чемпионата Европы U17 продано около 25 000 билетов.
Об этом Report сообщил медиа директор местного организационного комитета Фируз Абдулла.
По его словам, обладатели билетов смогут принять участие на открытии и матче между командами Азербайджана и Португалии на Бакинском олимпийском стадионе.
Кроме того, Ф.Абдулла отметил, что посетившие столицу команды, представители УЕФА и сотрудники структуры разместятся в "Boulevard Hotel". Судей разместят в отеле "Kempinski".
Отметим, что первая игра предстоящего 5 мая чемпионата Европы начнется в 20:00.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости