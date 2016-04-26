 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На первую игру чемпионата Европы продано 25 000 билетов

    Команды разместят в Boulevard Hotel

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ На первую игру предстоящего в Баку чемпионата Европы U17 продано около 25 000 билетов.

    Об этом Report сообщил медиа директор местного организационного комитета Фируз Абдулла.

    По его словам, обладатели билетов смогут принять участие на открытии и матче между командами Азербайджана и Португалии на Бакинском олимпийском стадионе.

    Кроме того, Ф.Абдулла отметил, что посетившие столицу команды, представители УЕФА и сотрудники структуры разместятся в "Boulevard Hotel". Судей разместят в отеле "Kempinski".

    Отметим, что первая игра предстоящего 5 мая чемпионата Европы начнется в 20:00. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi