​На первую игру чемпионата Европы продано 25 000 билетов

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ На первую игру предстоящего в Баку чемпионата Европы U17 продано около 25 000 билетов.

Об этом Report сообщил медиа директор местного организационного комитета Фируз Абдулла.

По его словам, обладатели билетов смогут принять участие на открытии и матче между командами Азербайджана и Португалии на Бакинском олимпийском стадионе.

Кроме того, Ф.Абдулла отметил, что посетившие столицу команды, представители УЕФА и сотрудники структуры разместятся в "Boulevard Hotel". Судей разместят в отеле "Kempinski".

Отметим, что первая игра предстоящего 5 мая чемпионата Европы начнется в 20:00.