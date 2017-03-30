На первом матче полуфинала кубка Азербайджана "Габала" одержала победу над "Интером"

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Состоялся матч в рамках первых игр полуфинала кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, "Интер" принял в столице "Габалу". На встрече счет был открыт гостевой командой на 15-й минуте матча. Хорватский футболист Даниэль Суботич превратил пенальти в гол. Однако, спустя 3 минуты, ударом Адриана Скарлатаке владельцы поля сравняли счет. На 48-й минуте матча представители "Габалы" вновь прошли вперед. Даниэль Суботич забил очередной гол. Точку в этой встрече поставил Филип Озобич. Футболист гостевой команды отличился пенальти.

Отметим, что ответный матч между указанными командами пройдет 5 апреля этого года в Габале.

Кубок Азербайджана

Полуфинал, первый матч

30 марта (четверг)

"Интер" – "Габала" 1:3

Голы: Адриан Скарлатаке, 18 – Даниэль Суботич, 15-п.; 48. Филип Озобич, 88

Арбитры: Эльвин Аскеров, Вагиф Мусаев, Мехман Махмудов, Омар Пашаев

Представитель АФФА: Ариф Фараджев

Судья-инспектор: Али Гусейнов

İnter Arena.