На новом стадионе, где "Атлетико" примет "Карабах", обнаружена проблема - ВИДЕО

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ На недавно построенном стадионе испанского клуба "Атлетико", являющегося соперником "Карабах" в групповом туре Лиги чемпионов, обнаружена проблема.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, после сильного урагана у Estadio Metropolitano, строительство которого завершается, начала протекать крыша. Причиной является незавершенность монтажа крыши.

Мадридский представитель обратился к болельщикам через официальную станицу в Twitter и призвал их сохранять спокойствие: "Мы пока заняты установкой крыши. Будьте спокойны, до 16 сентября все будет идеально".

Первая игра "Атлетико" на Estadio Metropolitano состоится против клуба "Малага" в рамках IV тура испанской Ла Лиги. Первый матч Лиги чемпионов в Мадриде состоится 27 сентября против "Челси". После на этом стадионе сыграет "Карабах". Это произойдет 31 октября.

Отметим, что Estadio Metropolitano является единственным конкурентом Бакинского олимпийского стадиона на проведение финального матча Лиги чемпионов в сезоне 2018/2019. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 21 сентября.