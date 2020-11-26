На некоторые игры Премьер-лиги Англии будут допущены болельщики

На матчи английской Премьер-лиги, которые пройдут в Ливерпуле и в Лондоне, будут допущены болельщики.

На матчи английской Премьер-лиги, которые пройдут в Ливерпуле и в Лондоне, будут допущены болельщики.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Guardian, столица и регион Мерсисайд включены во вторую зону риска.

10 команд смогут допустить не более 2 000 фанатов, остальные 10 участников продолжат проводить матчи при пустых трибунах.

Клубы, домашние матчи которых разрешили проводить с ограничением по количеству зрителей (2 000 человек): "Тоттенхэм Хотспур", "Челси", "Вест Хэм Юнайтед", "Кристал Пэлас", "Арсенал", "Фулхэм", "Ливерпуль", "Эвертон", "Брайтон энд Хоув Альбион", "Саутгемптон".

Клубы, которым запретили допускать зрителей на домашние матчи: "Астон Вилла", "Вулверхэмптон", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ньюкасл Юнайтед", "Лидс Юнайтед", "Вест Бромвич Альбион", "Шеффилд Юнайтед", "Лестер Сити", "Бёрнли".