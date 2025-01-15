На Мингячевирском стадионе построят дополнительные поля

На Мингячевирском стадионе будут построены дополнительные поля.

На Мингячевирском стадионе будут построены дополнительные поля.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy) Рафаэль Бунъятов после подписания соглашения о партнерстве с ФК "Мингячевир".

По его словам, также планируется создать детскую академию.

"В первую очередь мы намерены сохранить позиции в Первой лиге Азербайджана. Далее в планах создать новую тренировочную базу, провести работу по реконструкции футбольного поля. Помимо этого, планируется построить три дополнительных поля. Будет создана детская академия. Также в Мингячевире будут проводиться тренинги футбольной академии Марсет и 4-6 сборов в год", - сказал он.