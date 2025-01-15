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На Мингячевирском стадионе построят дополнительные поля

На Мингячевирском стадионе построят дополнительные поля На Мингячевирском стадионе будут построены дополнительные поля.
Футбол
15 января 2025 г. 15:40
На Мингячевирском стадионе построят дополнительные поля

На Мингячевирском стадионе будут построены дополнительные поля.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy) Рафаэль Бунъятов после подписания соглашения о партнерстве с ФК "Мингячевир".

По его словам, также планируется создать детскую академию.

"В первую очередь мы намерены сохранить позиции в Первой лиге Азербайджана. Далее в планах создать новую тренировочную базу, провести работу по реконструкции футбольного поля. Помимо этого, планируется построить три дополнительных поля. Будет создана детская академия. Также в Мингячевире будут проводиться тренинги футбольной академии Марсет и 4-6 сборов в год", - сказал он.

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Версия на английском языке Additional fields to be constructed at stadium in Azerbaijan's Mingachevir
Версия на азербайджанском языке Mingəçevirdəki stadionda əlavə meydançalar inşa olunacaq

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