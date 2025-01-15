На Мингячевирском стадионе построят дополнительные поля

На Мингячевирском стадионе будут построены дополнительные поля.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy) Рафаэль Бунъятов после подписания соглашения о партнерстве с ФК "Мингячевир".
По его словам, также планируется создать детскую академию.
"В первую очередь мы намерены сохранить позиции в Первой лиге Азербайджана. Далее в планах создать новую тренировочную базу, провести работу по реконструкции футбольного поля. Помимо этого, планируется построить три дополнительных поля. Будет создана детская академия. Также в Мингячевире будут проводиться тренинги футбольной академии Марсет и 4-6 сборов в год", - сказал он.