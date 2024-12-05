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На мероприятие с участием Месси и его товарищей по команде в Баку в первый день продано свыше 10 тыс. билетов

На мероприятие с участием Месси и его товарищей по команде в Баку в первый день продано свыше 10 тыс. билетов В Баку за день было продано более 10 000 билетов на мероприятие с участием футболиста американского "Интер Майами" Лионеля Месси и его товарищей по команде.
Футбол
5 декабря 2024 г. 20:20
На мероприятие с участием Месси и его товарищей по команде в Баку в первый день продано свыше 10 тыс. билетов

В Баку за день продано свыше 10 000 билетов на мероприятие с участием футболиста сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионеля Месси.

Как сообщает Report, встреча состоится 11 декабря в Baku Crystal Hall.

Вместе с Месси в мероприятии примут участие его одноклубники и звезды мирового футбола Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Также планируются выступления всемирно известного композитора и певца Вилли Уильяма, популярной группы Morandi с запоминающейся музыкальной программой.

Отметим, что доходы от продажи билетов будут направлены на благотворительные цели.

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Версия на азербайджанском языке Messi və komanda yoldaşlarının Bakı tədbirinə bir gündə 10 mindən çox bilet satılıb

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