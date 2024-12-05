На мероприятие с участием Месси и его товарищей по команде в Баку в первый день продано свыше 10 тыс. билетов

В Баку за день продано свыше 10 000 билетов на мероприятие с участием футболиста сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионеля Месси.
Как сообщает Report, встреча состоится 11 декабря в Baku Crystal Hall.
Вместе с Месси в мероприятии примут участие его одноклубники и звезды мирового футбола Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
Также планируются выступления всемирно известного композитора и певца Вилли Уильяма, популярной группы Morandi с запоминающейся музыкальной программой.
Отметим, что доходы от продажи билетов будут направлены на благотворительные цели.