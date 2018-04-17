На матчи ЧМ-2018 продано уже 2,2 млн билетов

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Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ На матчи предстоящего Чемпионата мира 2018 года в России на данный момент продано 2,2 млн билетов.
Как сообщает Report, большинство билетов реализовано через официальный сайт ФИФА, а на долю иностранцев пришлось 53% купленных билетов. Больше всего билетов приобрели жители США, Бразилии и Колумбии.
Завтра на сайте ФИФА начинается последний этап продажи билетов.
Отметим, что матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Təbriz QuliyevАвтор новости