На матчи ЧМ-2018 продано уже 2,2 млн билетов

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ На матчи предстоящего Чемпионата мира 2018 года в России на данный момент продано 2,2 млн билетов.

Как сообщает Report, большинство билетов реализовано через официальный сайт ФИФА, а на долю иностранцев пришлось 53% купленных билетов. Больше всего билетов приобрели жители США, Бразилии и Колумбии.

Завтра на сайте ФИФА начинается последний этап продажи билетов.

Отметим, что матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.