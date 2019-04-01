На матче "Сумгайыт" - "Карабах" почтили память апрельских шехидов

До проходящего на стадионе "Kapital Bank Arena" в рамках XXII тура Премьер-лиги Азербайджана матча "Сумгайыт" - "Карабах" отметили очередную годовщину апрельских боев.

Как сообщает Report, футболисты обеих команд и судьи вышли на поле в футболках с надписью "Шехиды бессмертны, родина неделима!" ("Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz!").

На футболках также были фотографии погибших в апрельских боях шехидов. При выходе команд на поле прозвучал Государственный гимн. Кроме того, на стадионе перечисляли имена шехидов, на что в ответ с трибун отвечали "Здесь". Был также скандирован лозунг "Шехиды бессмертны, родина неделима!".