Гурбан Гурбанов: На матче с "Партизани" нам будут полезны опыт и терпение

"Мы узнали соперника с первого матча, это сильная команда. Они защищаются очень правильно и агрессивно. Они также организовывают хорошее контрнападение".

Как сообщает Report, об этом в канун ответного матча I квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с албанской командой "Партизани" заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

На пресс-конференции в "Azərsun Arena" 47-летний специалист заявил, что они постараются быть внимательными: "Мы играли против таких соперников. Постараемся быть предельно внимательными. У нас есть опыт. Иногда после немалого успеха результат какого-то турнира бывает не слишком удачным. Для нас подходящей ареной является Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. Однако, мы должны играть на любом поле. На матче с "Партизани" нам будут полезны опыт и терпение".

Отметим, что предстоящий 17 июля на стадионе "Dalğa Arena" матч "Карабах" - "Партизани" начнется в 21:00. Первая встреча между этими командами в Тиране завершилась ничьей.