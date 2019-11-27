Хулен Лопетеги: На матче с "Карабахом" мы хотим хорошо сыграть и порадовать людей

"Мы относимся с большим уважением к себе, сопернику и болельщикам. Мы хотим хорошо сыграть и порадовать людей".

Как сообщает Report, об этом главный тренер испанской "Севильи" Хулен Лопетеги сказал на пресс-конференции до матча против "Карабаха" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

53-летний специалист сказал, что уже решил кто будет играть в стартовом составе: "Главное, чтобы игроки могли соперничать".

Лопетеги отметил, что возможен план игры с двумя нападающими: "Такая идея у меня есть, но самое главное бороться".

Главный тренер подчеркнул, что в матче с "Карабахом" они планируют много нападать и хорошо обороняться.

Отметим, что матч между "Севильей" и "Карабахом" состоится 28 ноября на стадионе Ramon Sances Pisxuan и стартует в 00:00 по бакинскому времени.