На матче с "Карабахом" футболист "Атлетико" получил травму

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ На матче с "Карабахом" в IV туре группового раунда Лиги чемпионов футболист испанского "Атлетико" получил травму.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт мадридского клуба, на матче с агдамской командой 31 октября Филипе Луис получил травму.
Почувствовав боль в ноге, 32-летний защитник левого фланга прошел медосмотр. У него обнаружили повреждение бедра.
Бразильский футболист будет лечиться под наблюдением физиотерапевта.
Отметим, что на матче с "Карабахом" Филипе Луис 90 минут находился на игровом поле.
Şamo QuliyevАвтор новости
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