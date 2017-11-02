На матче с "Карабахом" футболист "Атлетико" получил травму

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ На матче с "Карабахом" в IV туре группового раунда Лиги чемпионов футболист испанского "Атлетико" получил травму.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт мадридского клуба, на матче с агдамской командой 31 октября Филипе Луис получил травму.

Почувствовав боль в ноге, 32-летний защитник левого фланга прошел медосмотр. У него обнаружили повреждение бедра.

Бразильский футболист будет лечиться под наблюдением физиотерапевта.

Отметим, что на матче с "Карабахом" Филипе Луис 90 минут находился на игровом поле.