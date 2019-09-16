На матче "ПСЖ" - "Реал Мадрид" несколько ведущих футболистов будут отсутствовать

"Пари Сен-Жермен" столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами в преддверии матча с мадридским "Реалом" в I туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, во встрече с "Реалом" парижане не смогут рассчитывать на своих основных нападающих – Неймара и Килиана Мбаппе. Бразилец отбывает дисквалификацию, полученную за оскорбление арбитров после матча с "Манчестер Юнайтед" в прошлом розыгрыше соревнования, а француз ещё не восстановился после травмы.

Ещё один форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани тоже продолжает восстановление после повреждения. Уругваец может успеть вернуться в строй к матчу с "Реалом", но вряд ли выйдет на поле в стартовом составе.

Отметим, что матч "ПСЖ" – "Реал Мадрид" состоится 18 сентября в 23:00 по бакинскому времени.