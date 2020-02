На матче ПСЖ - "Лион" забит автогол года - ВИДЕО

На матче XXIV тура Чемпионата Франции между ПСЖ и "Лионом" забит автогол года.

Как сообщает Report, его автором стал защитник "Лиона" Фернандо Марсал.

ПСЖ победил со счетом 4:2, а Марсал забил третий гол парижан левым флангом и отдал передачу на Дракслера, Юлиан первым же касанием переправил в центр штрафной, откуда его выбил игрок "Лиона", правда, прямо на ногу немца. Он снова отправил мяч в штрафную, где Марсал "расстрелял" пустые ворота.

VIDEO:



Lyon’s Fernando Marcal scored an unbelievable own goal in their 4-2 defeat to PSG. [Canal+] pic.twitter.com/M1bDKIM9rH