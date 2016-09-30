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    На матче Премьер-лиги Азербайджана сетка на воротах разорвалась, не выдержав тяжести вратаря

    Инцидент произошел на матче Интер - Зиря

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ На матче "Интер" - "Зиря" VII тура Премьер-лиги Азербайджана произошел курьезный инцидент.

    Как передает Report, вратарь гостевой команды Анар Назиров предотвратил удар футболиста хозяев поля Эльнура Абдуллаева. Однако потеряв равновесие, упал на сетку ворот. Не выдержавшая веса спортсмена сетка разорвалась.

    Подошедшие футболисты "Зиря" и главный арбитр Фариз Юсифов за короткое время восстановили разорвавшуюся часть ворот.

    Из-за инцидента игра была приостановлена на несколько минут.

    Отметим, что пока "Интер" впереди со счетом 1:0. 

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