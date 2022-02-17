На матч "Марсель" - "Карабах" будут допущены 20 тыс. зрителей

Названа причина участия малого количества болельщиков на сегодняшнем матче Лиги конференций УЕФА между командами "Марсель" и "Карабах".

Названа причина участия малого количества болельщиков на сегодняшнем матче Лиги конференций УЕФА между командами "Марсель" и "Карабах".

Как сообщает Report со ссылкой на местную прессу, учитывая, что в Марселе живет много армян, городские власти разрешили присутствие на матче всего 20 000 зрителей, чтобы снизить риск возможных столкновений между болельщиками во время матча на стадионе "Велодром".

Этот шаг также был предпринят из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

Отметим, что матч "Марсель" - "Карабах" начнется в 00:00 по бакинскому времени.