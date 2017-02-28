На матче "Кяпяз"-"Габала" забит спорный гол - ВИДЕО

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ На матче "Кяпяз"-"Габала в рамках XX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу был зафиксирован спорный гол.

Как сообщает Report, это произошло на 36-й минуте, когда футболист хозяев поля Шахрияр Рагимов отправил мяч в сетку.

Несмотря на то, что игроки клуба "Габала" утверждали, что гол забит из положения вне игры, главный судья Алияр Агаев после знака своего помощника показал на центр. Несмотря на протесты гостевой команды, решение не было изменено.