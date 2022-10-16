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На матче "Кяпяз " - "Нефтчи" продемонстрировали патриотический жест

На матче "Кяпяз " - "Нефтчи" продемонстрировали патриотический жест В матче 10-го тура Высшей лиги Азербайджана между клубами «Нефтчи» и «Кяпаз» продемонстрирован патриотический жест.
Футбол
16 октября 2022 г. 15:27
На матче Кяпяз - Нефтчи продемонстрировали патриотический жест

В матче 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана между клубами «Нефтчи» и «Кяпяз» продемонстрирован патриотический жест.

Как передает западное бюро Report, на одной из трибун Гянджинского городского стадиона размещены фотографии шехидов Отечественной войны, а также флаги Азербайджана и Турции.

Кроме того, на поле вышли дети шехидов. Гусейн Алиев, потерявший обоих родителей в результате ракетного обстрела армянами Гянджи в годы Отечественной войны, первым коснулся мяча в матче.

Стоит отметить, что идет игра первой половины матча и счет еще не открыт.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Kəpəz" "Neftçi" ilə oyunda anlamlı jest edib

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