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    На матче кубка Азербайджана произошел инцидент

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ На ответном матче между "Сумгайытом" и "Нефтчи" в 1/4 финала кубка Азербайджана по футболу произошел инцидент.  

    Как сообщает Report, инцидент был отмечен на 43-й минуте матча на "Kapital Bank Arena" в Сумгайыте после того, как счет был открыт. 

    Между болельщиками хозяев поля и сидевшими поблизости техническими работниками и несколькими футболистами "Нефтчи" возник спор, в результате которого представителям гостевой команды пришлось покинуть указанный сектор. 

    Их разместили на трибуне с болельщика "Нефтчи". 

    Отметим, что после первой части "Нефтчи" вышел вперед со счетом 1:0. Единственный гол забил Намик Алескеров. 

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