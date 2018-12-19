На матче кубка Азербайджана произошел инцидент

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ На ответном матче между "Сумгайытом" и "Нефтчи" в 1/4 финала кубка Азербайджана по футболу произошел инцидент.

Как сообщает Report, инцидент был отмечен на 43-й минуте матча на "Kapital Bank Arena" в Сумгайыте после того, как счет был открыт.

Между болельщиками хозяев поля и сидевшими поблизости техническими работниками и несколькими футболистами "Нефтчи" возник спор, в результате которого представителям гостевой команды пришлось покинуть указанный сектор.

Их разместили на трибуне с болельщика "Нефтчи".

Отметим, что после первой части "Нефтчи" вышел вперед со счетом 1:0. Единственный гол забил Намик Алескеров.