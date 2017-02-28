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    На матче "Карабах" - "Интер" почтили память шехидов

    На плакате были имена наших военнослужащих, ставших шехидами 25 февраля

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ До начала матча между "Карабахом" и "Интером" в XX туре Премьер-лиги Азербайджана хозяева поля организовали акцию.

    Как сообщает Report, футболисты агдамского клуба вышли на игровое поле с плакатом с именами наших отдавших 25 февраля жизни за родину шехидов и лозунгом "Азербайджан – каждая капля вашей крови" и пр.

    Отметим, что в результате нарушения на линии фронта 25 февраля вооруженными силами Армении режима прекращения огня погибли 5 солдат азербайджанской армии. 

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