На матче "Карабах" - "Челси" зарегистрирован рекорд количества зрителей - СПИСОК

23 ноября, 2017 12:53

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ На матче V тура группового раунда Лиги Чемпионов "Карабах" - "Челси" зарегистрирован рекорд количества зрителей. Как сообщает Report, матч на Бакинском олимпийском стадионе посмотрели 67 100 зрителей. Этот матч собрал наибольшее количество зрителей среди 16 встреч тура: "Карабах" (Азербайджан) - "Челси" (Англия) - 0:4 Бакинский олимпийский стадион, 67 100 зрителей "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:2 Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк", 65 849 зрителей "Атлетико" (Испания) - "Рома" (Италия) - 2:0 Мадрид, стадион "Метрополитано", 56 253 зрителя ПСЖ - (Франция) - "Селтик" (Шотландия) - 7:1 Париж, стадион "Парк де Пренс", 46 288 зрителей "Манчестер Сити" (Англия) - "Фейеноорд" (Голландия) - 1:0 Манчестер, стадион City of Manchester, 43 548 зрителей "Спартак" (Россия) - "Марибор" (Словения) - 1:1 Москва, "Открытие Арена", 42 920 зрителей "Спортинг" (Португалия) - "Олимпиакос" (Греция) - 3:1 Лиссабон, стадион "Жозе Алваладе", 42 528 зрителей "Ювентус" (Италия) - "Барселона" (Испания) - 0:0 Турин, стадион "Ювентус", 40 876 зрителей "Севилья" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) - 3:3 Севилья, стадион "Рамон Санчес Писхуан", 39 495 зрителей "Бешикташ" (Турция) - "Порту" (Португалия) - 1:1 Стамбул, стадион "Бешикташ Парк", 36 919 зрителей "Базель" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:0 Базель, стадион "Санкт Якоб Парк", 36 000 зрителей ЦСКА (Россия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0 Москва, "ЦСКА Арена", 27 709 зрителей "Андерлехт" (Бельгия) - "Бавария" (Германия) - 1:2 Андерлехт, стадион "Констант Ванден Сток", 19 753 зрителя АПОЭЛ - (Кипр) - "Реал" (Испания) - 0:6 Никосия, стадион Neo GPS, 19 705 зрителей "Наполи" (Италия) - "Шахтёр" (Украина) - 3:0 Наполи, стадион "Сан Паоло", 10 573 зрителя "Монако" (Франция) - "Лейпциг" (Германия) - 1:4 Монако, стадион II Луи, 9 029 зрителей

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