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    На матче "Карабах" - "Челси" зарегистрирован рекорд количества зрителей - СПИСОК

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ На матче V тура группового раунда Лиги Чемпионов "Карабах" - "Челси" зарегистрирован рекорд количества зрителей. Как сообщает Report, матч на Бакинском олимпийском стадионе посмотрели 67 100 зрителей.

    Этот матч собрал наибольшее количество зрителей среди 16 встреч тура:

    "Карабах" (Азербайджан) - "Челси" (Англия) - 0:4

    Бакинский олимпийский стадион, 67 100 зрителей

    "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:2

    Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк", 65 849 зрителей

    "Атлетико" (Испания) - "Рома" (Италия) - 2:0

    Мадрид, стадион "Метрополитано", 56 253 зрителя

    ПСЖ - (Франция) - "Селтик" (Шотландия) - 7:1

    Париж, стадион "Парк де Пренс", 46 288 зрителей

    "Манчестер Сити" (Англия) - "Фейеноорд" (Голландия) - 1:0

    Манчестер, стадион City of Manchester, 43 548 зрителей

    "Спартак" (Россия) - "Марибор" (Словения) - 1:1

    Москва, "Открытие Арена", 42 920 зрителей

    "Спортинг" (Португалия) - "Олимпиакос" (Греция) - 3:1

    Лиссабон, стадион "Жозе Алваладе", 42 528 зрителей

    "Ювентус" (Италия) - "Барселона" (Испания) - 0:0 

    Турин, стадион "Ювентус", 40 876 зрителей

    "Севилья" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) - 3:3

    Севилья, стадион "Рамон Санчес Писхуан", 39 495 зрителей

    "Бешикташ" (Турция) - "Порту" (Португалия) - 1:1

    Стамбул, стадион "Бешикташ Парк", 36 919 зрителей

    "Базель" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:0

    Базель, стадион "Санкт Якоб Парк", 36 000 зрителей

    ЦСКА (Россия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0

    Москва, "ЦСКА Арена", 27 709 зрителей

    "Андерлехт" (Бельгия) - "Бавария" (Германия) - 1:2

    Андерлехт, стадион "Констант Ванден Сток", 19 753 зрителя

    АПОЭЛ - (Кипр) - "Реал" (Испания) - 0:6

    Никосия, стадион Neo GPS, 19 705 зрителей

    "Наполи" (Италия) - "Шахтёр" (Украина) - 3:0

    Наполи, стадион "Сан Паоло", 10 573 зрителя

    "Монако" (Франция) - "Лейпциг" (Германия) - 1:4

    Монако, стадион II Луи, 9 029 зрителей

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