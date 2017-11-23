На матче "Карабах" - "Челси" зарегистрирован рекорд количества зрителей - СПИСОК

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ На матче V тура группового раунда Лиги Чемпионов "Карабах" - "Челси" зарегистрирован рекорд количества зрителей. Как сообщает Report, матч на Бакинском олимпийском стадионе посмотрели 67 100 зрителей.
Этот матч собрал наибольшее количество зрителей среди 16 встреч тура:
"Карабах" (Азербайджан) - "Челси" (Англия) - 0:4
Бакинский олимпийский стадион, 67 100 зрителей
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:2
Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк", 65 849 зрителей
"Атлетико" (Испания) - "Рома" (Италия) - 2:0
Мадрид, стадион "Метрополитано", 56 253 зрителя
ПСЖ - (Франция) - "Селтик" (Шотландия) - 7:1
Париж, стадион "Парк де Пренс", 46 288 зрителей
"Манчестер Сити" (Англия) - "Фейеноорд" (Голландия) - 1:0
Манчестер, стадион City of Manchester, 43 548 зрителей
"Спартак" (Россия) - "Марибор" (Словения) - 1:1
Москва, "Открытие Арена", 42 920 зрителей
"Спортинг" (Португалия) - "Олимпиакос" (Греция) - 3:1
Лиссабон, стадион "Жозе Алваладе", 42 528 зрителей
"Ювентус" (Италия) - "Барселона" (Испания) - 0:0
Турин, стадион "Ювентус", 40 876 зрителей
"Севилья" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) - 3:3
Севилья, стадион "Рамон Санчес Писхуан", 39 495 зрителей
"Бешикташ" (Турция) - "Порту" (Португалия) - 1:1
Стамбул, стадион "Бешикташ Парк", 36 919 зрителей
"Базель" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:0
Базель, стадион "Санкт Якоб Парк", 36 000 зрителей
ЦСКА (Россия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0
Москва, "ЦСКА Арена", 27 709 зрителей
"Андерлехт" (Бельгия) - "Бавария" (Германия) - 1:2
Андерлехт, стадион "Констант Ванден Сток", 19 753 зрителя
АПОЭЛ - (Кипр) - "Реал" (Испания) - 0:6
Никосия, стадион Neo GPS, 19 705 зрителей
"Наполи" (Италия) - "Шахтёр" (Украина) - 3:0
Наполи, стадион "Сан Паоло", 10 573 зрителя
"Монако" (Франция) - "Лейпциг" (Германия) - 1:4
Монако, стадион II Луи, 9 029 зрителей
Sport DepartmentАвтор новости
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