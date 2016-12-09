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    На матче группового этапа Лиги Европы произошел инцидент

    Подрались организовавшие в городе массовое шествие болельщики

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ На матче между украинским клубом "Заря" и британским "Манчестер Юнайтед" в групповом этапе  Лиги Европы произошел инцидент.

    Как сообщает Report, на этот раз драку учинили украинские болельщики.

    Напав на гостей, местные болельщики отобрали у них флаги, после чего завязалась драка. Отмечается, что вдобавок ко всему, украинцы также подрались с полицейскими и бросили на штрафную площадку "Манчестер Юнайтед" пиротехнику.

    Кроме того, до начала матча между организовавшими в городе массовое шествие болельщиками двух команд произошла драка, во время которой пустили в дело стекла и железные предметы.

    Отметим, что драка между болельщика произошла и во время матча между украинским "Динамо" и турецким "Бешикташ" в последнем туре Лиги чемпионов. 

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