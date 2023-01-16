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На матче "Габалы" произошла драка

На матче "Габалы" произошла драка На тренировочном сборе "Габалы" в турецком городе Анталья в контрольной игре с чешской командой "Теплице" произошла драка.
Футбол
16 января 2023 г. 18:23
На матче Габалы произошла драка

В рамках тренировочных сборов "Габалы" в турецком городе Анталья в контрольной игре с чешской командой "Теплице" произошла драка.

Как сообщает Report, инцидент произошел ближе к концу матча между футболистом соперника и капитаном "красно-черных" Асифом Мамедовым. Позже в драку вступили и другие игроки.

Видя, что противостояние нарастает, главный судья закончил игру досрочно - на 89-й минуте. Только после этого стороны удалось успокоить.

Отметим, что встреча завершилась поражением "Габалы" со счетом 1:2.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Qəbələ"nin oyununda əlbəyaxa dava düşüb

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