На матче "Габалы" произошла драка

На тренировочном сборе "Габалы" в турецком городе Анталья в контрольной игре с чешской командой "Теплице" произошла драка.

В рамках тренировочных сборов "Габалы" в турецком городе Анталья в контрольной игре с чешской командой "Теплице" произошла драка.

Как сообщает Report, инцидент произошел ближе к концу матча между футболистом соперника и капитаном "красно-черных" Асифом Мамедовым. Позже в драку вступили и другие игроки.

Видя, что противостояние нарастает, главный судья закончил игру досрочно - на 89-й минуте. Только после этого стороны удалось успокоить.

Отметим, что встреча завершилась поражением "Габалы" со счетом 1:2.