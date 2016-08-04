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    На матче "Габала" - "Лилль" будет аншлаг

    Проданы все билеты

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Сегодня на ответной игре 3-го классификационного раунда Лиги Европы по футболу между командами "Габала" и "Лилль" (Франция) будет аншлаг. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт азербайджанского клуба, проданы все 8200 билетов, выставленных на продажу. 

    Клуб заявил, что вместе с болельщиками полностью готов к игре. 

    Отметим, что матч "Габала"-"Лилль" состоится сегодня на стадионе Вakcell Arena и начнется в 21:00.

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