На матче "Габала" - "Лилль" будет аншлаг

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Сегодня на ответной игре 3-го классификационного раунда Лиги Европы по футболу между командами "Габала" и "Лилль" (Франция) будет аншлаг.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт азербайджанского клуба, проданы все 8200 билетов, выставленных на продажу.

Клуб заявил, что вместе с болельщиками полностью готов к игре.

Отметим, что матч "Габала"-"Лилль" состоится сегодня на стадионе Вakcell Arena и начнется в 21:00.