На матче "Габала" - "Лилль" будет аншлаг

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Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Сегодня на ответной игре 3-го классификационного раунда Лиги Европы по футболу между командами "Габала" и "Лилль" (Франция) будет аншлаг.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт азербайджанского клуба, проданы все 8200 билетов, выставленных на продажу.
Клуб заявил, что вместе с болельщиками полностью готов к игре.
Отметим, что матч "Габала"-"Лилль" состоится сегодня на стадионе Вakcell Arena и начнется в 21:00.
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