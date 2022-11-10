На матче чемпионата Азербайджана произошла массовая драка

На матче Бакинская футбольная академия им.Искендера Джавадова (İCBFA) - "Кяпяз" Молодежной лиги АФФА произошла массовая драка

На матче Бакинская футбольная академия им.Искендера Джавадова (ICBFA) - "Кяпяз" Молодежной лиги АФФА произошла массовая драка.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национальной ассоциации, причиной инцидента стало удаление с поля футболиста хозяев поля Алирезы Рахими с красной карточкой за агрессивное поведение.

Поскольку ICBFA не приняла меры безопасности, болельщики оказали давление на гостевую команду, выбежав на поле. В результате между игроками матча возник конфликт.

За активное участие в драке Эльшан Мирзоев, Джахангир Набиев, Санан Керимов и Арзу Атакишиев из "Кяпяза", а также Гурбат Ахмедов, Элмин Гачайлы, Нихат Байрамлы, Ибрагим Багиров и Алиреза Рахими из ICBFA были дисквалифицированы на 5 игр каждый.

Хозяева поля проведут следующие 3 игры без болельщиков.