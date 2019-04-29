На матчах Турецкой суперлиги почтят память погибшего в ДТП футболиста

Матчи чемпионата Турции по футболу с 29 апреля по 6 мая начнутся с минуты молчания.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Турецкой федерации футбола, данная акция будет приурочена к памяти о чешском форварде Йосефе Шурале, который трагически погиб в ДТП.

28-летний Шурал скончался после ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились игроки турецкого клуба "Аланьяспор". По предварительной версии, оба водителя заснули, из-за чего транспортное средство вылетело с дороги.

Напомним, что чешский форвард перешел в "Аланьяспор" в январе 2019 года из пражской "Спарты". На его счету 20 матчей и один гол за сборную Чехии.