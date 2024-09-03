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На матч с Азербайджаном приедут 65 болельщиков из Швеции

На матч с Азербайджаном приедут 65 болельщиков из Швеции
Футбол
3 сентября 2024 г. 15:56
На матч с Азербайджаном приедут 65 болельщиков из Швеции

На матч Азербайджан - Швеция в рамках Лиги наций УЕФА приедут 65 шведских болельщиков

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы АФФА Эльнур Мамедли.

По его словам, матч будет отслеживать группа из 15 представителей СМИ из Швеции, куда входят операторы, фотографы и журналисты.

"Прибудут 65 членов фан-клуба. Кроме того, будет около 80 официальных представителей из Швеции (сотрудники посольства, федерации и т.д.). Команда прибудет в Баку сегодня вечером".

Встреча пройдет 5 сентября в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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Версия на английском языке 65 Swedish supporters set to cheer their team in Baku
Версия на азербайджанском языке UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycanla oyun üçün İsveçdən 65 azarkeş gələcək

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