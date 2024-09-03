На матч с Азербайджаном приедут 65 болельщиков из Швеции

На матч Азербайджан - Швеция в рамках Лиги наций УЕФА приедут 65 шведских болельщиков

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы АФФА Эльнур Мамедли.

По его словам, матч будет отслеживать группа из 15 представителей СМИ из Швеции, куда входят операторы, фотографы и журналисты.

"Прибудут 65 членов фан-клуба. Кроме того, будет около 80 официальных представителей из Швеции (сотрудники посольства, федерации и т.д.). Команда прибудет в Баку сегодня вечером".

Встреча пройдет 5 сентября в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.