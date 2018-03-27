На матч "Реал Мадрид" - "Ювентус" все билеты были распроданы за 8 минут

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ За короткое время были распроданы билеты на ответный матч между испанским клубом "Реал Мадрид" и итальянской командой "Ювентус" 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, через 8 минут после начала продажи, все билеты закончились.

На встрече на стадионе "Сантьяго Бернабеу" будут присутствовать 76 тысяч болельщиков "Реал Мадрида" и около 4 тысяч - "Ювентуса". Что же касается билетов первого матча, они были распроданы в течение нескольких часов.

Отметим, что первый матч между этими командами пройдет 3 апреля, а ответная встреча - 11 апреля.