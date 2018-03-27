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    На матч "Реал Мадрид" - "Ювентус" все билеты были распроданы за 8 минут

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ За короткое время были распроданы билеты на ответный матч между испанским клубом "Реал Мадрид" и итальянской командой "Ювентус" 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на Marca, через 8 минут после начала продажи, все билеты закончились.

    На встрече на стадионе "Сантьяго Бернабеу" будут присутствовать 76 тысяч болельщиков "Реал Мадрида" и около 4 тысяч - "Ювентуса". Что же касается билетов первого матча, они были распроданы в течение нескольких часов.

    Отметим, что первый матч между этими командами пройдет 3 апреля, а ответная встреча - 11 апреля.

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