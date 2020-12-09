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На матч ПСЖ - "Башакшехир" назначена новая бригада арбитров

На матч ПСЖ - "Башакшехир" назначена новая бригада арбитров Нидерландский судья Данни Маккели назначен новым главным арбитром прерванного из-за расистского скандала матча шестого тура футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Башакшехиром".
Футбол
9 декабря 2020 г. 05:29
На матч ПСЖ - Башакшехир назначена новая бригада арбитров
Данни Маккели

Нидерландский судья Данни Маккели назначен новым главным арбитром прерванного из-за расистского скандала матча шестого тура футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Башакшехиром".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помощниками Маккели стали его соотечественник Марио Дикс и поляк Марцин Бонек. Четвертым арбитром назначен Бартош Франковски из Польши, за системы видеоапомощника рефери (VAR) будут отвечать итальянцы Марко Ди Белло и Маурицио Мариани.

Матч возобновится сегодня в 21:55 по бакинскому времени.

Отметим, что встреча в Париже была прервана на 14-й минуте после того, как футболисты и тренеры "Башакшехира" покинули поле из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи. Игру обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом. Четвертый арбитром был Себастьян Колтеску.

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Версия на азербайджанском языке Qalmaqallı PSJ - "Başakşehir" matçının hakimləri dəyişdirildi

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