На матч ПСЖ - "Башакшехир" назначена новая бригада арбитров

Нидерландский судья Данни Маккели назначен новым главным арбитром прерванного из-за расистского скандала матча шестого тура футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Башакшехиром".

Нидерландский судья Данни Маккели назначен новым главным арбитром прерванного из-за расистского скандала матча шестого тура футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Башакшехиром".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помощниками Маккели стали его соотечественник Марио Дикс и поляк Марцин Бонек. Четвертым арбитром назначен Бартош Франковски из Польши, за системы видеоапомощника рефери (VAR) будут отвечать итальянцы Марко Ди Белло и Маурицио Мариани.

Матч возобновится сегодня в 21:55 по бакинскому времени.

Отметим, что встреча в Париже была прервана на 14-й минуте после того, как футболисты и тренеры "Башакшехира" покинули поле из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи. Игру обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом. Четвертый арбитром был Себастьян Колтеску.