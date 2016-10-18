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    На матч между "Карабахом" и ПАОК продано 5 000 билетов

    Об этом сообщили в клубе

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ На предстоящий в Баку матч между "Карабахом" и греческим ПАОК в III туре группового этапа Лиги Европы продано 5 000 билетов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе клуба.

    Отмечается, что наблюдающаяся в последние дни в Баку непогода отрицательно сказалась на продаже билетов. Учитывая то, что билеты в основном продаются в день игры, можно предположить, что в ближайшие дни число желающих пойти на игру возрастет.

    Отметим, что матч между "Карабахом" и ПАОК пройдет 20 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало игры в  21:00.  

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