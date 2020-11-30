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На матч Лиги чемпионов впервые назначили женщину в качестве рефери

На матч Лиги чемпионов впервые назначили женщину в качестве рефери Бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар обслужит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и украинским "Динамо" из Киева.
Футбол
30 ноября 2020 г. 21:58
На матч Лиги чемпионов впервые назначили женщину в качестве рефери
Стефани Фраппар

Бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар обслужит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и украинским "Динамо" из Киева.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча между "Ювентусом" и "Динамо" пройдет 2 декабря в Турине. Ассистентами главного арбитра будут мужчины - Хишам Закрани и Мехди Рамуни, резервным арбитром - Карим Абед, за систему видеоассистента рефери будет отвечать Бенуа Мийо.

Впервые в истории Лиги чемпионов главным арбитром матча будет женщина. В 2019 году Фраппар работала на матче за Суперкубок УЕФА между английскими "Челси" и "Ливерпулем", с сезона-2019/20 она обслуживает игры чемпионата Франции.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası matçını ilk dəfə qadın referi idarə edəcək

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